Тепер тернопільські водії платитимуть по 6 грн. за паркування авто

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про зміну тарифу на майданчиках для платного паркування. Відтепер плата за паркування становитиме 6 грн./год. Рішення прийнято у зв’язку із збільшенням заробітної плати та податкового навантаження на операторів паркування. Нові тарифи діятимуть з 1 лютого 2017 року.

Як розповідає начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, у 2016 році у бюджет міста від платного паркування надійшло майже 1 млн. 200 тис. грн. Цього року сума надходжень буде приблизно на 350-400 тис. грн. більшою.

Нові тарифи для платного паркування діятимуть з 1 лютого за адресами:

Майдан Привокзальний Вул. Патріарха Мстислава Вул. Коперника Вул. Живова Вул. Микулинецька Вул. С.Будного Площа Героїв Євромайдану Вул. 15-Квітня Вул. Митрополита Шептицького Вул. Оболоня Вул. Дружби-вул. Мазепи Майдан Волі.