Тепер тернопільські водії платитимуть по 6 грн. за паркування авто
На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про зміну тарифу на майданчиках для платного паркування. Відтепер плата за паркування становитиме 6 грн./год. Рішення прийнято у зв’язку із збільшенням заробітної плати та податкового навантаження на операторів паркування. Нові тарифи діятимуть з 1 лютого 2017 року.
Як розповідає начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, у 2016 році у бюджет міста від платного паркування надійшло майже 1 млн. 200 тис. грн. Цього року сума надходжень буде приблизно на 350-400 тис. грн. більшою.
Нові тарифи для платного паркування діятимуть з 1 лютого за адресами:
- Майдан Привокзальний
- Вул. Патріарха Мстислава
- Вул. Коперника
- Вул. Живова
- Вул. Микулинецька
- Вул. С.Будного
- Площа Героїв Євромайдану
- Вул. 15-Квітня
- Вул. Митрополита Шептицького
- Вул. Оболоня
- Вул. Дружби-вул. Мазепи
- Майдан Волі.