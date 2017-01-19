Новини Тернополя 

Тепер тернопільські водії платитимуть по 6 грн. за паркування авто

Maryana Прокоментуй!

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про зміну тарифу на майданчиках для платного паркування. Відтепер плата за паркування становитиме 6 грн./год. Рішення прийнято у зв’язку із збільшенням заробітної плати та податкового навантаження на операторів паркування. Нові тарифи діятимуть з 1 лютого 2017 року.

Як розповідає начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, у 2016 році у бюджет міста від платного паркування надійшло майже 1 млн. 200 тис. грн. Цього року сума надходжень буде приблизно на 350-400 тис. грн. більшою.

Нові тарифи для платного паркування діятимуть з 1 лютого за адресами:

  1. Майдан Привокзальний
  2. Вул. Патріарха Мстислава
  3. Вул. Коперника
  4. Вул. Живова
  5. Вул. Микулинецька
  6. Вул. С.Будного
  7. Площа Героїв Євромайдану
  8. Вул. 15-Квітня
  9. Вул. Митрополита Шептицького
  10. Вул. Оболоня
  11. Вул. Дружби-вул. Мазепи
  12. Майдан Волі.

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