Тепер тернополяни платитимуть за світло більше

Першого березня стартувала п’ята хвиля підняття цін на електроенергію в Україні, в рамках якої вартість електроенергії зросла ще на 25 %.

Зокрема, з 1 березня ціна за електроенергію для українців становитиме 90 коп/кВт-год за споживання до 100 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год за споживання понад 100 кВт-год на місяць.

У порівнянні з квітнем 2015-го року, вартість електроенергії зросла у 3,5 рази.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 року № 220 “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 02.03.2015 за № 231/26676, та згідно Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23.04.2012 року № 498 (зі змінами) розрахунки за спожиту електроенергію із побутовими споживачами (населенням) здійснюватимуться за тарифами: