Тернопіль: у платіжках за газ з’явиться інформація про калорійність газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення надавати споживачам інформацію щодо обсягів споживання природного газу не тільки в кубометрах, а й в одиницях енергії. Відтак вже у березні в платіжні квитанції за газ внесуть графу, де крім обсягів газу, буде вказуватися спожита енергія від згоряння газу, тобто обсяги газу за лічильником будуть переводитися в одиниці енергії (кВт/год, Гкал, МДж). Наразі тернополяни будуть оплачувати за звичні кубометри газу. Про це повідомляє заступник директора ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз» Галина Голоюха.

Найближчим часом інформація про калорійність газу з’явиться у платіжних документах. Разом з нею в рахунках споживачі зможуть дізнатися, скільки використали газу в енергетичних одиницях – кВт•год, Гкал та МДж. Тобто, скільки енергії виділяє енергоресурс при спаленні одного кубометра. Відповідні нововведення вже ініційовані державним регулятором НКРЕКП в прийнятій постанові №84 від 26.01.2017 року. Витрати природного газу визначаються у кубометрах, проте споживається газ саме для виділення теплової енергії. Тож у рамках реформування вітчизняного ринку газу, обговорюють запровадження європейської практики обліку блакитного палива – за енергетичними одиницями, – розповідає Галина Голоюха.

Розрахунок газу в енергетичних одиницях дозволить легко порівняти економічну вигоду використання ресурсу поряд з іншими видами палива (твердопаливний котел, електроенергія, тощо) та економніше споживати сам ресурс, переконані ініціатори нововведення. Таким чином облік газу на думку фахівців стане об’єктивнішим. Адже в одному метрі кубічному може міститися різна кількість калорій (джоулів чи кіловат-годин), що залежить від температури повітря, тиску та складу газу. В енергетичних одиницях вимірюється кількість тепла, яке виділяється під час повного згоряння певного об’єму природного газу.

Довідка: Що таке обсяг енергії природного газу

Об’єм природного газу – кількість газу, виміряна вузлом обліку природного газу (або визначена за нормами споживання, граничними обсягами, розрахунковим методом тощо). Це звична для споживача величина об’єму. Виражається у кубічних одиницях – кубометрах (куб.м, м3).

Обсяг енергії природного газу – кількість теплової енергії, яка виділяється під час повного згоряння виміряного (визначеного) об’єму природного газу. Може вимірюватись у різних енергетичних одиницях – МДж, Гкал, кВт·год.

Джерело: адміністрація ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз».