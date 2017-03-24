Новини Тернополя 

Тернопіль вражає: у місті з’являються десятки екопарковок

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За останні три роки у дворах багатоповерхівок Тернополя облаштовано 31 екопарковку. Як розповідає начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду Анна Муца, збільшують кількість місця для паркування під час капітальних ремонтів прибудинкових територій, якщо є технічна можливість.

«Перед ремонтом кожного двору проводяться збори, на яких враховуються пропозиції мешканців з різних питань, у тому числі і щодо збільшення кількості місць для паркування у їх дворів. Варіант екопарковок є доволі популярним, оскільки вони не перешкоджають проростанню трави і одночасно забезпечують додаткові місця для паркування автомобілів», – додає Анна Муца.

До слова, лаштування екопарковок також передбачено під час проведення капітальних ремонтів дворів у 2017 році.

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