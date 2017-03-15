Новини Тернополя 

“Тернопільміськгаз” змінив рахунки

Maryana Прокоментуй!

До уваги споживачів природного газу !

Доводимо до Вашого відома, що з 09.03.2017 р.  в ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз»  змінено рахунки для оплати за спожитий природний газ для промислових, комунально-побутових споживачів та бюджетних установ та організацій.

У  філії – Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк»,  МФО 338545, ЗКПО 39456152  відкрито наступні рахунки:

    26008301601068   – для бюджетних установ;
    26009300601068  – для промислових підприємств.

Рахунок для оплати за спожитий природний газ для населення залишився без змін:
№ 26032300601068  , МФО 338545 у філії – Тернопільське  обласне управління АТ “Ощадбанк”.

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