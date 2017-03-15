“Тернопільміськгаз” змінив рахунки
До уваги споживачів природного газу !
Доводимо до Вашого відома, що з 09.03.2017 р. в ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз» змінено рахунки для оплати за спожитий природний газ для промислових, комунально-побутових споживачів та бюджетних установ та організацій.
У філії – Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 338545, ЗКПО 39456152 відкрито наступні рахунки:
– № 26008301601068 – для бюджетних установ;
– № 26009300601068 – для промислових підприємств.
Рахунок для оплати за спожитий природний газ для населення залишився без змін:
№ 26032300601068 , МФО 338545 у філії – Тернопільське обласне управління АТ “Ощадбанк”.