Тернопільщина може отримати нового Героя. На жаль, посмертно…

Громадська організація “Максимівські ініціативи” (Збаразький район) звернулася з проханням до обласної ради звернутися з клопотанням до Президента України про присвоєння звання Героя України (посмертно) Юрію Горайському.

“Юрій Горайський заслуговує на це високе звання як державник, як громадський діяч. Він заслуговує його і як воїн за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Своє життя Юрій Горайський віддав, захищаючи Вітчизну, прикриваючи своїх побратимів у бою”, – йдеться у зверненні до обласної ради.

Депутати одностайно підтримали звернення громадськості щодо присвоєння звання Герой України Юрію Горайському (посмертно).