Тернопільщина наступний рік присвятить УПА

75-у річницю утворення Української Повстанської Армії відзначатимуть у 2017 році на Тернопільщині.

Зокрема, у Тернополі заплановано провести у жовтні 2017 року урочисту академію з нагоди Дня утворення Української Повстанської Армії за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ветеранів ОУН-УПА, учасників антитерористичної операції, громадських організацій, науковців: організувати на базі історичного факультету Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка засідання круглого столу, а також – покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків воїнам УПА, борцям за незалежність України тощо.

Також у планах – зустрічі керівництва області та районів з учасниками національно-визвольної боротьби, ветеранами ОУН-УПА з врученням їм грамот та грошової допомоги; проведення екскурсій для учнівської та студентської молоді в обласний історико-меморіальний музей політв’язнів, музей УПА у с. Антонівці Шумського району; документальні виставки, фотовиставки, стенди у бібліотеках, музеях, архіві, навчальних закладах, що відображають боротьбу ОУН-УПА на теренах області за здобуття Україною незалежності тощо.