Тернопільщина не прийматиме львівського сміття

Голова Тернопільської ОДА відмовив меру Львова у прийнятті сміття. Про це Степан Барна повідомив під час зустрічі з представниками засобів масової інформації щодо початку двомісячника благоустрою.

«Ми звернулися до усіх без винятку представників органів місцевого самоврядування в Тернопільській області щодо можливості захоронення твердих побутових відходів міста Львова – практично усі вони відмовилися приймати львівське сміття на території своїх населених пунктів. Тому проінформував міського голову Львова Андрія Івановича Садового про відсутність такої можливості», – повідомив Степан Барна.

Голова Тернопільської ОДА також повідомив, що на території Тернопільської області наразі налічується більш як 740 сміттєзвалищ, які також потребують уваги та надання відповідного статусу – що також стало однією із причин відмови у прийнятті львівського сміття на територію Тернопільщини.