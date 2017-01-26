Тернопільщина презентуватиме себе у столиці

День Тернопільщини планують провести 14 лютого у Києві. Захід відбуватиметься у Міжнародному виставковому конференц-центрі «Український Дім».

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Степан Барна під час програми «Про важливе» на каналі ІНТБ.

«Є багато вихідців з нашої області, які зараз працюють у столиці. Це і політики, і бізнесмени, і громадські діячі. Саме тому захід має на меті зібрати всіх, щоб кожен відчув дух земляцтва. Тому ми очікуємо, що у заході візьмуть відомі на рівні країни і світу вихідці з Тернопілля – громадсько-політичні діячі, митці, спортсмени, представники духовенства.Також – це можливість для кожного району презентувати свій потенціал, підприємствам – запропонувати ідеї для інвестпроектів. Загалом, головна ідея – привернути увагу до нашої області», – констатував очільник краю.

Степан Барна переконаний, що Тернопільщина має що презентувати. Це і підприємства, і туристичний потенціал, і культурні надбання та традиції. Не оминуть увагою і продукцію, яка виробляється на теренах краю.