Тернопільщина стане ще більш зеленою областю

Обласною державною адміністрацією затверджено план створення та розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області на 2017 рік.

Відповідно до цього плану у 2017 році в області планується створити 16 територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення орієнтовною площею 157,0 га. Серед них:

– ландшафтний заказник ,,Кружляк” площею 12,0 га, що на території Байковецької сільської ради Тернопільського району. Це заболочена заплава р. Гніздечна на північно-західній околиці села Байківці. Територія, що пропонується для заповідання, відіграє важливу роль у формуванні гідрологічного режиму регіону, є місцем зростання добре збереженої водно-болотної рослинності;

– комплексну пам’ятку природи ,,Урочище ,,Пустельна” площею 3,0 га на території Дорогичівського лісництва ДП ,,Бучацьке лісове господарство” Заліщицького району. Територія являє собою травертинову скелю довжиною 50 метрів, висотою 10-12 метрів, у підніжжі скелі під навісом утворились десятки травертинових сталагмітів, вкритих мохом та водоростями. Вище скелі витікає десяток джерел підземних вод. На ділянках, що пропонуються для заповідання, виявлено зростання 10 видів рослин, що занесені до Червоної книги України та 13 видів рослин, що занесені до Переліку рідкісних і таких, що перебувають під охороною на території Тернопільської області. Угруповання грабово-звичайнодубового лісу плющового занесено до Зеленої книги України;

– гідрологічну пам’ятку природи ,,Королівська криниця” площею 0,02 га. Це гарно впорядковане джерело питної води на території Скала-Подільської селищної ради Борщівського району, що має не тільки водорегуляторну, еколого-освітню та естетичну цінність, але й історико-культурну. За переказами довгожителів під самою Скалою-містом, на узліссі біля незамерзаючої джерельної кринички зупинявся князь Данило Галицький у поході проти хана Батия, де відпочивав не один день… Сім довгих століть відійшло з тієї пори, а в селищі ще й тепер струмує джерело-криничка, яку самі місцеві жителі захотіли оголосити пам’яткою природи.

У цілому, за пропозицією управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на розгляді сільських та міських рад перебувають матеріали щодо погодження організації 6 територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, на розгляді районних рад – 4 територій та об’єктів. Ряд територій та об’єктів потребують додаткового обстеження, що буде зроблено науковими співробітниками установ природно-заповідного фонду у весняно-літній період.