Тернопільщина: товариш по чарці виявився ще й злодієм

З заявою про крадіжку готівки до працівників Лановецького відділення поліції звернувся 65-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що у нього вкрали 1000 гривень.

Правоохоронці оперативно встановили особу злодія. Ним виявися 32-річний знайомий потерпілого, мешканець села Юсківці. Чоловіки разом розпивали спиртні напої у місцевому барі, а коли старший товариш захмелів, молодий зловмисник непомітно витягнув з куртки випиваки гаманець. Злодій привласнив гроші та розжився на кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ.

Ще одного товариша по чарці а за сумісництвом злодія впіймали тернопільські правоохоронці. Чоловік завітав в гості до знайомої, а коли йшов додому, прихопив з собою невеличкий телевізор. Жінка вже подалася спати, тому пропажу помітила лише уранці. А крадій навіть встиг віднести чуже майно до ломбарду і почав витрачати готівку.

Поліцейські розшукали злодія. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Чоловіка перевіряють на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.