Новини Тернополя 

Тернопільська мерія дасть гроші спортсменам

Maryana Прокоментуй!

Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернополя за високі спортивні досягнення затвердили на засіданні виконкому.

Відповідно до рішення, стипендії будуть призначатися персонально талановитим спортсменам, які є чемпіонами та призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України та інших змагань, сприяють уславленню міста на всеукраїнському і міжнародних рівнях.

«Виконком затвердив склад комісії, яка визначатиме перелік осіб, які отримуватимуть стипендії. Підставою для призначення стипендії буде відповідне клопотання тренерів, керівників фізкультурно-спортивних установ, закладів, та інформація про результати участі у змаганнях. Також спортсмен самостійно може висунути свою кандидатуру на призначення стипендії, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Згідно з рішенням комісії кожному спортсмену буде виплачуватися 1500 грн. в місяць до кінця року».

Спортсменами-кандидатами на здобуття стипендії подаються наступні документи:

  1. копія паспорта громадянина України (або свідоцтво про народження);
  2. клопотання тренера спортсмена, спортивних федерацій (асоціацій, спілок тощо), фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій;
  3. копії протоколу змагань;
  4. ідентифікаційний номер.

Можливо Вам сподобається:

Чому тернополянок назвали курвами?

Redaktor Вимкнено

Тернопільські медики талантом заробили гроші і спрямували їх на благодійність

Maryana Прокоментуй!

Тернополяни ще мають 23 дні

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *