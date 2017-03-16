Тернопільська мерія дасть гроші спортсменам

Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернополя за високі спортивні досягнення затвердили на засіданні виконкому.

Відповідно до рішення, стипендії будуть призначатися персонально талановитим спортсменам, які є чемпіонами та призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України та інших змагань, сприяють уславленню міста на всеукраїнському і міжнародних рівнях.

«Виконком затвердив склад комісії, яка визначатиме перелік осіб, які отримуватимуть стипендії. Підставою для призначення стипендії буде відповідне клопотання тренерів, керівників фізкультурно-спортивних установ, закладів, та інформація про результати участі у змаганнях. Також спортсмен самостійно може висунути свою кандидатуру на призначення стипендії, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Згідно з рішенням комісії кожному спортсмену буде виплачуватися 1500 грн. в місяць до кінця року».

Спортсменами-кандидатами на здобуття стипендії подаються наступні документи:

копія паспорта громадянина України (або свідоцтво про народження); клопотання тренера спортсмена, спортивних федерацій (асоціацій, спілок тощо), фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій; копії протоколу змагань; ідентифікаційний номер.