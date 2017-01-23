Тернопільська мерія виділила гроші на “Лігу сміху”

З метою підтримки соціальних та громадських ініціатив молоді, залучення юнаків та дівчат до активної громадської діяльності, сприяння соціальному становленню та розвитку молодого покоління через надання фінансової підтримки проектам (програмам) інститутам громадянського суспільства, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради провела конкурс проектів (програм) на 2017 рік.

Всього на конкурс було подано 19 проектів від 14 інститутів громадянського суспільства на загальну суму 1753982,00 грн.

Згідно з рішенням комісії переможцями визнано:

· Культурно – мистецький гумористичний – проект «Ліга Сміху Тернопіль» – Тернопільська міська організація «ВІ. АЙ. ПІ. КВН. ТЕРНОПІЛЬ»; · Освітньо-виховний проект – LanguageSchool – Всеукраїнська молодіжна громадська організація «AIESEC в Україні»; · Комплекс заходів «Ми стали волі на сторожі» – Тернопільська міська організація «Спілка Української Молоді в Україні»; · Відновлення учасників АТО – громадська організація «Об’єднання бойових побратимів»; · Учнівський інтелектуальний фестиваль «ВУНДЕРКІНДЕР» – громадська організація «Центр комунікаційних студій»; · Міжнародний проект «ScientificFun – Наукові пікніки» – ТОО ВМГО «Молодіжний центр працевлаштування»; · Оздоровлення дітей з синдромом Дауна «Краплинка здоров’я» – Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко».

Проекти наступних інститутів громадянського суспільства внесені в календарний план управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту:

· Комплекс інформаційно-навчальних заходів, спрямований на популяризацію та стимулювання розвитку молодіжного підприємництва – ТООВМГО «АТОМ»; · Інформаційна кампанія «Ми проти домашнього насильства» – Громадська організація «Інформаційно – правовий центр «Права людини»; · Школа помічника місцевого депутата – громадська організація «Центр комунікаційних студій»; · Підтримка сім’ї, надання соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді «Тиждень Подружжя у Тернополі» – громадська організація «Можливість»; · «Фестиваль сімейних цінностей «Завтра» – громадська організація «Правий сектор».

Інститути громадянського суспільства, які не пройшли конкурс та їм не надано фінансування, на реалізацію проектів, запрошується в управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту на опрацювання проектів та спільної реалізації.