Тернопільська пенсіонерка потрапила у тенета аферистів

Чергова жертва шахрайства “Ваш син у поліції, потрібні гроші” віддала кровні заощадження зловмисникам. 66-річна тернополянка допомогла грошима не сину, а аферисту.

Тривожний дзвінок пролунав у квартирі пенсіонерки близько 15 години 8 лютого. Мати повірила у слова псевдополіцейського, який розповів про кримінальний проступок її сина. Абонент зазначив, що проблеми з поліцією, можна вирішити за певну суму коштів. Вдома у жінки зберігалося лише понад чотири тисячі гривень, однак шахрай погодився і на меншу суму. Усі гроші жінка перерахувала на номер мобільного, а через паніку не здогадалася зателефонувати синові, щоб перевірити інформацію. Вже після оплати поділилася бідою з сусідкою, а та чула про подібні афери тож одразу зателефонувала в поліцію. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження.

Незважаючи на те, що свідомих громадян, які не перерахували кошти, а одразу телефонують поліцейським, все більшає, аферисти все ж знаходять довірливих жертв. Правоохоронці вкотре наголошують не довіряти невідомим і перевіряти почуту по телефону інформацію, особливо якщо та має фінансове підґрунтя. Не поспішайте платити за порятунок родича. Шахраї розраховують на вашу паніку і розгубленість, тож будьте розсудливими! Навіть питання як звати родича може врятувати вас від втрати чималих коштів!