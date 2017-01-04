Тернопільська статистика і лише декілька пійманих “на гарячому”

Під час відпрацювання правоохоронці “на гарячому” піймали кількох осіб, які розповсюджували небезпечні предмети без дозволів та ліцензій. У них вилучено 450 одиниць піротехнічних засобів на суму близько семиста гривень.

– На даних громадян були складені адміністративні протоколи згідно зі статтею 160 КУпАП (торгівля з рук в невстановленому місці) та 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів). Їм загрожує штраф від 102 гривень із конфіскацією товару, – каже начальник відділу превенції патрульної поліції Тернопільського відділу поліції Іван Паньків.

Кінцеве рішення щодо покарання обиратиме суд. Правоохоронці нагадують, що на Тернопільщині діє тимчасова заборона не лише на торгівлю неліцензованою піротехнікою, а й на її використання.