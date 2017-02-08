Новини Тернополя 

Тернопільська студентка стала переможцем Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка

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Студентка першого курсу медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Анна Українець виборола І місце в другому етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

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До конкурсу студентку підготувала доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук Марія Тишковець.

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Анна Українець вирішила спробувати свої сили у цих філологічних змаганнях, тому ретельно готувалася до них. Результатом її праці стала перемога у конкурсі. Вона вкотре довела, що майбутні медики є всебічно обдарованими особистостями.

Вітаємо нашу студентку з першим місцем, бажаємо нових здобутків, успішного навчання і реалізації мрій.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

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