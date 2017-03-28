Тернопільські чиновники прибирали вулиці міста від сміття

Представники управління транспорту, комунікацій та зв’язку, управління надзвичайних ситуацій, управління обліку та контролю за використанням комунального майна (всього – тринадцять чоловік) здійснили прибирання зеленої зони на вулиці Дружби.

Як розповів головний спеціаліст відділу інженерно-транспортної інфраструктури Микола Ткач, куратор даної ділянки у рамках толоки, що відбулася 24 березня, під час прибирання зеленої зони було зібрано 67 мішків сміття.