Новини Тернополя 

Тернопільські чиновники прибирали вулиці міста від сміття

Maryana Прокоментуй!

Представники управління транспорту, комунікацій та зв’язку, управління надзвичайних ситуацій, управління обліку та контролю за використанням комунального майна (всього – тринадцять чоловік) здійснили прибирання зеленої зони на вулиці Дружби.

Як розповів головний спеціаліст відділу інженерно-транспортної інфраструктури Микола Ткач, куратор даної ділянки у рамках толоки, що відбулася 24 березня, під час прибирання зеленої зони було зібрано 67 мішків сміття.

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