Тернопільські обласні депутати краще подивляться фільм, чим допоможуть сиротам?

Експертно-аналітична група “Акцент” розпочала аналізувати проект обласного бюджету Тернопільської області.

Учасники групи Василь Тарас та Богдан Малиняк підготували матеріал про заплановані видатки на Програму поліпшення кінообслуговування населення Тернопільської області на 2017-2021 роки.

Варто зазначити, що в Україні видатки за напрямом “Кінематографія” в 2015 році здійснювали менше, ніж половина всіх обласних бюджетів.

Під час публічного звітування про використання коштів обласного бюджету особливе обурення в платників податків викликало фінансування з обласного бюджету утримання комунального підприємства “Фірма “Кінодністер”. Підприємства, яке невідомо що робило за наш з Вами кошт (кажуть оцифровувало фільми з початку 90-х, формувало фільмофонд). Керівники культури області навіть починали нібито погоджуватись з відмовою від таких витрат з перерозподілом цих коштів на інші, більш необхідні цілі. Та й програма “розвитку кінематографії” закінчувалась 2016 роком. Але то так тільки здавалось. На сайті облради нещодавно тихенько з’явився проект рішення про затвердження програми “розвитку кінематографії” на 2017-2021 роки. Але якщо на 2016 рік чиновники від культури разом з депутатами виділили на програму з бюджету 668 тис. грн, то вже на 2017 рік голова ОДА схвалив виділення на цю програму з обласного бюджету 1 206 тис. грн. В три рази більше. Поряд з цим проект програми по запобігання сирітства, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності (розпорядження голови ОДА від 14.0216 р. №740) передбачає з обласного бюджету на 2017 рік “аж” 121 тис. грн. Залишається лише надіятись, що наші депутати змінять пріоритети чиновникам і закінчать з цим кіно…

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