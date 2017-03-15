Тернопільські футболісти зіграють проти Сум

Офіційно весняний сезон змагань ПФЛ стартує перенесеним матчем 15-го туру за участю рівненського «Вереса» та охтирського «Нафтовика-Укрнафти» 12 березня. А вже 18 березня включаться всі інші команди ПФЛ України у рамках 21-го туру.

Матчі 21-го туру у першій лізі пройдуть протягом двох днів.

18 березня

«Оболонь-Бровар» – «Полтава»

«Іллічівець» – «Арсенал-Київ»

«Миколаїв» – «Інгулець»

«Нафтовик-Укрнафта» – «Гірник-Спорт»

«Черкаський Дніпро» – «Скала»

«Геліос» – «Десна»

«Верес» – «Колос»

19 березня

«Буковина» – «Авангард»

«Тернопіль» – ПФК «Суми»