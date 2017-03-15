Тернопільські футболісти зіграють проти Сум
Офіційно весняний сезон змагань ПФЛ стартує перенесеним матчем 15-го туру за участю рівненського «Вереса» та охтирського «Нафтовика-Укрнафти» 12 березня. А вже 18 березня включаться всі інші команди ПФЛ України у рамках 21-го туру.
Матчі 21-го туру у першій лізі пройдуть протягом двох днів.
18 березня
«Оболонь-Бровар» – «Полтава»
«Іллічівець» – «Арсенал-Київ»
«Миколаїв» – «Інгулець»
«Нафтовик-Укрнафта» – «Гірник-Спорт»
«Черкаський Дніпро» – «Скала»
«Геліос» – «Десна»
«Верес» – «Колос»
19 березня
«Буковина» – «Авангард»
«Тернопіль» – ПФК «Суми»