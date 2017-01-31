Тернопільські хлопці поїхали в зону АТО

Вчора в зону проведення антитерористичної операції відбули поліцейські роти особливого призначення «Тернопіль».

Новачків серед бійців немає, тому, переконаний заступник начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Степан Яцух, зайве нагадувати про їхню місію потреби немає – хлопці знають свою роботу і професійно її виконуватимуть.

-Я переконаний, що в якому складі проводжаємо наших колег, в такому й зустрічатимемо їх через два місяці, – каже полковник поліції.

Скільки б поліцейські не їздили в зону АТО, а для їхніх рідних кожне таке відрядження – це хвилювання, сльози.

Стефанія Попович сьогодні приїхала з Монастирищини, аби поблагословити свого внука Ігоря на щасливу службу. Старенька каже, кожного разу молиться і просить Господа, аби хоронив наших захисників і щоб вони живі та здорові повернулися додому.

Почуття бабусі інспектор роти патрульної служби поліції Ігор Шабат розуміє, проте обов’язок – понад усе.

-Допоки є потреба в нашому перебуванні на Сході, ми нестимемо там службу. Свої завдання знаємо добре – охорона громадського порядку та служба на блокпостах. Також хочу щиро подякувати волонтерам та усім людям доброї волі, що допомагають нам. Слава Україні!