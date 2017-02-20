Тернопільські комунальники знімають снігові “шапки” з покрівель

Підвищення температури повітря впродовж вчорашнього та сьогоднішнього днів зумовило значне нагромадження снігового покриву на покрівлях будинків та сприяють активному утворенню бурульок.

Тому комунальники приступили до збивання бурульок та снігових “шапок” із покрівель та виступаючих архітектурних частин будівель і працівники ТОВ “Коменерго Тернопіль”. Роботи проводяться для того, щоб забезпечити безпечне пересуванні пішоходів поблзу будинків, які обслуговує підприємство.

Нагадуємо тернополянам, що, йдучи повз будинків у період танення снігу, необхідно обходити ділянки, де звисають бурульки, бути особливо уважним. Проходячи ці місця, спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів та бурульок.

По можливості слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста. Ні в якому разі не заходити за спеціальні огорожі, якими огороджені небезпечні місця.

Пам’ятайте, що дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагічних наслідків.