Тернопільські медики талантом заробили гроші і спрямували їх на благодійність

Хор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського передав Тернопільському хоспісу, з яким ТДМУ має тісну співпрацю, 3 приліжкові стільці-туалети та 10 наборів постільної білизни.

Цього тижня, а саме 13 березня 2017 року, представники хору здійснили передачу другої частини благодійної допомоги медичним закладам. Для гематологічного відділення дитячої міської лікарні було придбано холодильник для м’ясних продуктів, а також небулайзери і штатив. Наші творчі викладачі і студенти все це передали завідувачу та медперсоналу вищезгаданого підрозділу лікарні. Вони побажали, щоб маленькі пацієнти якнайшвидше одужували і радували своїм сміхом рідних.

Нагадаємо, що під час новорічно-різдвяних свят хористам вдалося зібрати чималу суму коштів – понад 20 тисяч гривень. Усі гроші вони вирішили спрямувати на благодійні цілі, зокрема допомогти тим медичним закладам, які найбільше потребують цього.