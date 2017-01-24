Тернопільські медики звернулися до рятувальників, бо самі не могли справитися

23 січня о 08:13 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення, що в квартирі однієї із багатоповерхівок міста Тернопіль перебуває важкохворий літній чоловік. До рятувальників зателефонували медики, які не могли самостійно доставити потерпілого до карети швидкої.

Працівники Служби порятунку негайно вирушили на місце події. За допомогою спеціального обладнання доставили потерпілого із власної квартири до автомобіля медиків.