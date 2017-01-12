Тернопільські організації можуть отримати гроші на свої проекти

Відділ сім’ї та молоді обласної державної адміністрації розпочинає проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства Тернопільської області на 2017 рік.

Головною метою Конкурсу є підтримка ініціатив молоді, які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості через надання фінансової підтримки проектам (програмам) інститутам громадянського суспільства.

Учасниками конкурсу є громадські організації, які зареєстровані в установленому законом порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс.

Конкурсний відбір проектів здійснюватиметься Конкурсною комісією. Рішення щодо визначення проектів-переможців приймає Рада конкурсу.

Кінцевий термін подання проектів — 3 лютого 2017 року о 17.00 год.

Презентація проектів – 07.02.2017 року

Про результати розгляду проектів учасники конкурсу будуть повідомлені до 09 лютого 2017 року.

Проекти подавати або надсилати за поштовою адресою :

46021, м. Тернопіль

вул. Грушевського, 8 к. 554

тел./факс 0352 52 31 84

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