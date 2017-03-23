Тернопільські освітяни гідно представили себе на міжнародній виставці

У середині березня в київському Палаці дітей та юнацтва відбулася головна подія освітньої галузі – VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» та IV Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «WorldEdu – 2017», участь у якій взяли 796 учасників з 25 регіонів України та 14 інших країн.

Тернопіль вже втретє успішно презентувало управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень високо оцінив основні орієнтири розвитку освіти міста та досягнення освітян, які представлено в інформаційному каталозі №03 «Освіта Тернополя».

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук та компанія «Виставковий світ» нагородили управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу та 25 навчальних закладів м. Тернополя дипломами за активну участь у створенні сучасної якісної національної освіти.

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Національної Академії педагогічних наук України за плідну працю та активну організаторську діяльність із модернізації національної системи освіти нагороджені начальник управління освіти і науки Похиляк Ольга Петрівна та директор Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Литвинюк Галина Іванівна.

У тематичних номінаціях освітяни Тернополя були відзначені наступними нагородами:

– золотими медалями:

1) Тернопільський дошкільний навчальний заклад №6;

2) ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 ім. І. Блажкевич»;

3) Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу.

– бронзовими медалями:

1) Тернопільський дошкільний навчальний заклад №37;

2) Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка;

3) Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов.