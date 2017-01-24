Тернопільські патрульні оштрафували чоловіка, який… заснув у дитячому садку
Патрульні оштрафували нетверезого громадянина, який заснув у дитячому садку. Про це повідомили у Патрульній поліції Тернополя.
«У приміщення дитячого садка заліз невідомий, виламавши двері, та заснув всередині», – такий виклик отримали патрульні поліцейські 23 січня, близько опівночі.
Приїхавши на місце події, на вулицю Богдана Лепкого, інспекторів зустрів охоронець дошкільного закладу і вказав на правопорушника.
На запитання інспекторів невідомий не зміг пояснити як він опинився тут. Громадянин знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Результат освідування у медичному закладі становив 2,97 проміле. А це майже у 15 разів перевищувало допустиму норму.
На правопорушника патрульні склали відповідні адмінматеріали.