Тернопільські патрульні виявили автомобіль, причетний до ДТП

Вночі 2 березня на вулиці Микулинецькій екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль Opel Vectra з ознаками ДТП. Він знаходився на проїзній частині та перешкоджав іншим учасникам руху.

Поруч із транспортним засобом знаходилося 3 осіб, які, побачивши поліцейських, почали втікати. Двох інспекторам вдалося затримати. Патрульні встановили їх особи. Ними виявилися 28-річний та 27-річний жителі смт Дружба Теребовлянського району. Обоє знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.