Новини Тернополя 

Тернопільські поліцейські спіймали велокрадія

Maryana Прокоментуй!

Велозлодія з Гусятинщини впіймали тернопільські поліцейські. Крадій промишляв в обласному центрі.

26-річний житель райцентру в минулому вже потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння крадіжки. Однак продовжив заробляти незаконно. На справу подався до Тернополя. У одній з багатоповерхівок зірвав навісний замок у сушильному приміщені та викрав звідти велосипед. Крадене завіз додому, де його і знайшли поліцейські.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших велокрадіжок у місті. Слідчі дії тривають.

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