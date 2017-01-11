Тернопільські поліцейські спіймали велокрадія

Велозлодія з Гусятинщини впіймали тернопільські поліцейські. Крадій промишляв в обласному центрі.

26-річний житель райцентру в минулому вже потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння крадіжки. Однак продовжив заробляти незаконно. На справу подався до Тернополя. У одній з багатоповерхівок зірвав навісний замок у сушильному приміщені та викрав звідти велосипед. Крадене завіз додому, де його і знайшли поліцейські.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших велокрадіжок у місті. Слідчі дії тривають.