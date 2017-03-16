Тернопільські поліцейські стали донорами

До благодійної акції «Допомогти може кожен» долучилися працівники Бережанського відділу поліції. Його працівники завітали на міську станцію переливання крові аби стали донорами для військовослужбовців і правоохоронців, котрі отримали поранення під час участі в антитерористичній операції й проходять лікування.

Як зазначили самі правоохоронці, кожен, хто здає кров безоплатно, робить свій безцінний внесок у добру справу – порятунок людських життів. Багато правоохоронців з району несли службу в зоні АТО, тому добре знають ціну кожної краплі.

Про необхідність такої процедури зазначають і працівники станції, адже кров неодмінно знадобиться українським солдатам, доки вони ціною власного життя відвойовуватимуть мир.

Долучитися до доброї справи працівники Бережанської поліції закликають колег з інших відділів та відділень області.