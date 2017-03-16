Новини Тернополя 

Тернопільські поліцейські стали донорами

Maryana Прокоментуй!

До благодійної акції «Допомогти може кожен» долучилися працівники Бережанського відділу поліції. Його працівники завітали на міську станцію переливання крові аби стали донорами для військовослужбовців і правоохоронців, котрі отримали поранення під час участі в антитерористичній операції й проходять лікування.

Як зазначили самі правоохоронці, кожен, хто здає кров безоплатно, робить свій безцінний внесок у добру справу – порятунок людських життів. Багато правоохоронців з району несли службу в зоні АТО, тому добре знають ціну кожної краплі.

Про необхідність такої процедури зазначають і працівники станції, адже кров неодмінно знадобиться українським солдатам, доки вони ціною власного життя відвойовуватимуть мир.

Долучитися до доброї справи працівники Бережанської поліції закликають колег з інших відділів та відділень області.

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