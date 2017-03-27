Новини Тернополя 

Тернопільські поліцейські вимагають демонтувати майже три десятки МАФів

Maryana Прокоментуй!

У Тернополі правоохоронці промоніторили 153 МАФа та 238 тимчасових споруд. Порушують закон власники двадцяти восьми об’єктів.

Під час перевірки шестеро підприємців свідомо уникали “небажаних гостей” і тимчасово припинили свою діяльність. Тому правоохоронці не змогли перевірити документів щодо законності їх розміщення.

Робота з покращення благоустрою Тернополя припинятися не буде. На черзі ще 71 об’єкт, який перевірятимуть поліцейські.

Що ж стосується порушників, які уже виявлені, працівники управління превентивної діяльності надіслали лист на ім’я міського голови Тернополя з проханням вирішити питання демонтажу двадцяти восьми незаконно встановлених об’єктів.

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