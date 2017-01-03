Тернопільські правоохоронці викрили 5 бойовиків, які працювали на “ЛНР”

Після 4 місяців чергування із зони АТО повернулася чергова група оперативників УСБУ в Тернопільській області, а це — понад 30 військовослужбовців.

Зокрема, зведена група ліквідувала агентурну мережу терористів, що діяла на підконтрольній Україні території. Правоохоронці викрили та припинили діяльність п’яти інформаторів бойовиків, котрі збирали і передавали представникам терористичної організації «ЛНР» відомості стосовно чисельності, озброєння, маршрутів пересування та дислокації підрозділів Збройних сил України.

За матеріалами тернополян відкрито 16 кримінальних проваджень, в тому числі 5 – за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) та 2 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). На даний час Управлінням підготовлено наступний загін, який незабаром відбуде у район АТО для виконання завдань із захисту безпеки держави.