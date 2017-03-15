Тернопільські школярі хворіють менше, а маленькі дітки – більше (статистика)

Оперативна інформація щодо захворюваності на грип та ГРВІ серед населення міста Тернополя станом на 13.03.2017 року (з розрахунку на 100 тисяч населення, з 6 по 12 березня 2017 року)

1. Показник захворюваності склав 440,01 випадки, що на 65,1 % менше орієнтовного розрахункового показника, визначеного на початку епідемії (1261,0 випадки);

2. За 10-й тиждень 2017 року в порівнянні з аналогічним тижнем 2016 року показник захворюваності на 5,49% нижчий (показник аналогічного тижня 2016 року – 465,6 випадки);

3. За 10-й тиждень в порівнянні з минулим тижнем – зниження інтенсивного показника на 3,6% (440,01 випадки проти 456,51 випадки);

4. Серед дітей до 14 років за 10-й тиждень в порівнянні з минулим тижнем відмічається деякий ріст захворюваності на 8,3% (захворіло 571 дітей проти 527);

5. Серед дітей шкільного віку за 10-й тиждень відмічається зниження захворюваності на 11,1% в порівнянні до минулого тижня (захворіло 200 школярів проти 225);

6. Питома вага захворівших на ГРВІ дітей віком до 14 років від загальної кількості захворівших дітей становить 59,4%;

8. Найбільша питома вага захворівших дітей припадає на вікові групи: 1-4 роки – 55,5%; 5-9 років – 23,7%.

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