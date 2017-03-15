Тернопільські судді відмовили Олексію Пукачу в задоволені апеляції

14 березня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області відхилила апеляційну скаргу засудженого до довічного позбавлення волі Олексія Пукача та його захисника на ухвалу Чортківського районного суду від 13 січня 2017 року про зарахування судом, відповідно до ч.5 ст. 72 КК України, строку попереднього ув’язнення у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Заслухавши суддю доповідача, думку захисника Пукача О.П. та прокурора, дослідивши наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, оскільки правила, закріплені у ст. 72 КК України, розповсюджуються лише на осіб, яким призначено строковий вид покарання. Довічне позбавлення волі до таких покарань не належить.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року Пукача О.П. визнано винним за ч. 2 ст. 365, ч.3 ст. 364 КК України в редакції статей від 5 квітня 2001 року та ч.3 ст. 166 КК України в редакції статті від 11 липня 1995 року, п.п. “в”, “і” ст. 93 КК України в редакції статті від 22 лютого 2000 року та засуджено до довічного позбавлення волі. Також його позбавлено звання генерала УМВС України та зобов’язано виплатити 500 тис. грн. сім’ї Г. Гонгадзе та 100 тис. грн. – потерпілому Олексію Подольському.

Початок строку відбування покарання обчислено з 21 липня 2009 року, зараховано строк перебування під вартою з 22 жовтня 2003 року по 05 листопада 2003 року.