Тернопільські ЖЕКи хочуть підняти тарифи у найближчий місяць

Підвищення урядом мінімальної заробітної плати призведе до збільшення вартості товарів та послуг. Це стосується і комунальних послуг та послуги з утримання будинків зокрема.

директори тернопільських підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, провели розрахунки та очікують коригування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Якщо цього не буде зроблено, то вже в лютому вони не зможуть повноцінно функціонувати, виплачувати заробітну плату своїм працівникам, платити податки

Для того, щоб жителі міста вчасно та в повному обсязі отримували послугу з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій, а працівники підприємств отримували заробітну плату, передбачену у бюджеті, незабаром буде здійснене коригування тарифу на даний вид послуг. При цьому, зміни торкнуться усіх, в тому числі й ОСББ, адже вимогу уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати стосується і їх. Втім, з огляду на те, що 60% населення Тернополя отримують субсидії, буде здійснений автоматичний перерахунок і підвищення тарифу буде фактично непомітним для тернополян.