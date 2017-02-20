Новини Тернополя 

Тернопільського чиновника відзначили у столиці

Maryana Прокоментуй!

Віктор Овчарук 17 лютого брав участь у з’їзді Української асоціації районних та обласних рад. Засідання відбувається у Києві.

Під час заходу грамоту Верховної ради України «За заслуги перед українським народом» вручив голові Тернопільської обласної ради Віктору Овчаруку голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

На з’їзді присутні понад 250 делегатів, які представляють органи місцевого самоврядування різних регіонів нашої держави. Участь у заході бере також і віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

Можливо Вам сподобається:

Вимив руки… хімікатами

Redaktor Вимкнено

Скільки демобілізованих Тернопілля знайшли роботу через центр зайнятості?

Irena Вимкнено

У Тернополі чоловік вистрибнув з 7-го поверху

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *