Тернопільського посадовця посадять на п’ять років

За принципової позиції прокуратури Тернопільської області колишнього начальника інспекції з питань захисту прав споживачів засуджено до реальної міри покарання за ч. 3 ст.368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, посадовець разом з головним спеціалістом цієї установи вимагав та отримував гроші від підприємців за непроведення перевірок та зменшення їм суми штрафів.

Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області змінено вирок суду першої інстанції та засуджено колишнього начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Тернопільській області за ч.3 ст.368 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного майна та позбавлено 7 рангу державного службовця.