Тернопільського таксиста посадять за згвалтування

Повідомлення про зґвалтування надійшло службі 102 близько 6-ї години ранку, 30 січня. Інспектори оперативно виїхали на вулицю Героїв Крут. На місці поліцейські зустріли заявницю. Жінка перебувала у шоковому стані.

Вона розповіла, що поверталась із нічного клубу додому та сіла у вільне таксі. Таксист почав схиляти її до інтимної близькості, погрожуючи ножем. Після скоєного, жінка обманом випросила у нього номер телефону.

Вдавши з себе замовницю, цього ж таксиста викликала патрульна поліцейська. Чоловік прийняв виклик й за декілька хвилин приїхав за вказаною адресою. Там на нього вже чекав екіпаж патрульних.

Під час поверхневої перевірки транспортного засобу охоронці порядку виявили 2 предмети, схожі на ножі.

Громадянина доставили до відділку поліції. За попередньою інформацією, чоловік раніше вже мав проблеми з законом.

Потерпілу також доставили до відділку для написання заяви.