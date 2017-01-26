Тернопільському обласному комунальному клінічному онкологічному диспансеру подарували 72 телевізори

Тернопільський обласний онкологічний диспансер отримав у подарунок 72 телевізори від благодійного фонду «Відродження» Володимира Мунтяна. Вручення техніки відбулося у лікувальному закладі 25 грудня.

Тепер сучасна плазмова модель телевізора, із діагоналлю 32 дюйми, буде у кожній палаті онкодиспансеру. Окрім того, у всі ці прилади вмонтований тюнер, а це дає змогу пацієнтам переглядати десятки каналів.

Задля висловлення подяки представнику фонду Вікторії Чорня, до диспансеру завітав і начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук:

«Надзвичайно для нас приємно співпрацювати з благодійним фондом Володимира Мунтяна «Духовний центр “Відродження» Євангельської церкви. Ця благодійна допомога є одним із тих кроків, які допомагають нам покращити якість перебування пацієнтів у палатах. Адже люди які перебувають в онкодиспансері відчувають дискомфорт від важкого лікування. А ці телевізори, які будуть у кожній палаті, дадуть їм частинку домашнього тепла. Щиро дякую Вам та Богу за те, що ви сьогодні робите. Ми надіємося, що це не останній ваш візит у нашу область, а саме у наші медичні заклади».

Головний лікар Тернопільського обласного онкодиспансеру Леонід Шкробот розповів, що очолюваний ним заклад співпрацює із благодійним фондом «Відродження» Володимира Мунтяна вперше, утім, сподівається, що не востаннє.

«На стаціонарному лікуванні у нас 263 хворих, яким ці телевізори допоможуть комфортніше перебувати у закладі» – зазначив Леонід Володимирович. Також головний лікар диспансеру відмітив те, що проведення проводки та встановлення кабелів здійснювалось самими благодійниками.