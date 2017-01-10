Тернополян запрошують ліпити вареники для бійців

Волонтери Логістичного центру допомоги бійцям АТО поширюють повідомлення про потребу в господинях, які б допомогли ліпити вареники на фронт 11 січня.

Запрошуємо активних господиньок приєднатися до чергової масштабної ліпки вареників аби почастувати захисників улюбленою стравою та передати їм на передову лінію фронта частинку домашнього тепла й затишку. Ліплення вареників організовується напередодні поїздки волонтерів Логістичного центра допомоги бійцям АТО на схід, яка відбудеться на тижні.

КОЛИ: 11 січня, СЕРЕДА;

ЧАС: 17:00 год;

ДЕ: мкр-н Центр, вул.Старий Ринок, 1А (фізкультурний диспансер, підвальне приміщення);

З СОБОЮ МАТИ (при можливості): фартушок, косинку, гарний настрій та бажання допомогти.

Приходьте!

Подробиці за телефоном “гарячої” лінії Логістичного центра допомоги бійцям АТО: 097-2-055-055.