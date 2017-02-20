Тернопільських прокурорів знову пронесло – суд не відбувся

Сьогодні у Хмельницькому мало відбутись засідання щодо «хабарної» справи тернопільських прокурорів Івана Антюка і Віталія Сідорова. Це вже третє засідання, яке не відбувається по різних причинах. Наступне має відбутись 6 березня о 10 годині.

Нагадаємо, детективи НАБУ 12 травня затримали трьох працівників органів прокуратури Тернопільської області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн. Двом із них – керівнику місцевої прокуратури та одному з керівників обласної – повідомлено про підозру та обрано щодо них запобіжні заходи. Одному – у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 507 тис. грн, іншому – цілодобовий домашній арешт. Невдовзі заступникові прокурора Тернопільської області Іванові Антюку та керівникові Тернопільської місцевої прокуратури Віталієві Сідорову оголосили про підозру в одержанні хабара. Третього підозрюваного Володимира Соколишина, який переховувався від слідства, затримали у Тернополі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.