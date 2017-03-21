Тернопільських школярів запрошують навчитись створювати короткометражні фільми

“Природа | Кіно” – це творчий проект для школярів міста Тернопіль, для тих

кого хвилює майбутнє планети і хто хоче спробувати змінити його на краще;

кому цікаво знати, як створюють короткометражні фільми і хто мріє навчитися їх знімати;

хто хоче отримати організаторський досвід.

Команди від шкіл учнів 8-10 класів протягом тижня створять свої короткі фільми, що висвітлять важливі, на їхню думку, проблеми довкілля та екології. Перше заняття-навчання у Medialab відбудеться 26.03 неділя 12:00. Школярі за 5 днів напишуть власний сценарій та знімуть фільм на тему “Проблеми довкілля та їх вирішення на шляху до Сталого розвитку”. Тривалість готового фільму: до 3 хв.

Фіналом даної події буде показ фільмів 2 квітня о 16:00 у НД “Перемога”. Визначення переможців шляхом голосування глядачів та присудженням нагород у стилі ЕКО.

Хочеш стати учасником проекту? – https://goo.gl/XOAm6Y

Організатори події громадські організації «Центр Культури міста Тернопіль», «Глибинний екологічний опір», “ВелоТернопіль”, міський учнівський парламент «Наснага», ЕкоАльянс, Молодіжна Міська Рада.