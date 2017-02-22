Тернопільських водіїв закликають бути дуже обережними

Патрульна поліція Тернополя закликає водіїв транспортних засобів не залишати цінних речей в салоні автомобіля. Найчастіше приманкою для крадіїв є автомагнітоли, ноутбуки, акумулятори, жіночі сумки, барсетки, документи, особисті речі та гроші, тощо.

Перш за все:

1. Встановіть звукову сигналізацію, основною функцією якої є налякати злочинця і повідомити власника про злом;

2. Замикайте автомобіль, навіть, якщо залишаєте її ненадовго.

3. Не залишайте ключі в замку запалювання навіть у тих випадках, коли залишаєте авто у власному гаражі.

4. На ніч ставте автомобіль в гараж із надійними замками або на стоянку, яку охороняють. Якщо зробити це неможливо, то залишайте його у добре освітленому місці.

5. Не залишайте в автомобілі, особливо на ніч сумки, магнітолу, радіоприймач, телевізор та інші цінні речі, а також документи (посвідчення водія, техпаспорт та інші).