Тернопільський актор, який порізав колегу, сяде у тюрму

За принципової позиції Тернопільської місцевої прокуратури актора драмтеатру, що 14 лютого 2017 року наніс тілесні ушкодження ножем працівнику цього ж закладу культури, взято під варту.

Апеляційний суд Тернопільської області, розглянувши апеляційну скаргу прокурора Тернопільської місцевої прокуратури, скасував ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду , за якою актору обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

9 березня 2017 року, підозрюваному у нанесенні тілесних ушкоджень, обрано новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 60 000 грн. застави.