Тернопільський суд вирішить долю поліцейського

Прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно інспектора роти батальйону Управління патрульної поліції у місті Тернополі за ч.1 ст. 125 КК України( умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, який завдав фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень).

Нагадаємо, що 20 грудня 2016 року біля каси одного з магазинів обласного центру, поліцейський у відповідь на некоректне висловлювання тернополянина на його адресу, завдав удару головою в ділянку носа чоловіка. Конфлікт продовжився біля входу до магазину, де правоохоронець ще кілька разів ударив потерпілого та розпилив сльозогінний газ йому в обличчя.

Розслідування у кримінальному провадженні завершено.