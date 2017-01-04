Новини Тернополя 

Тернопільський залізничний вокзал планували звести у Білій

Irena Прокоментуй!
Питання залізниці обговорювалося на засіданні тернопільської міської ради 28 серпня 1868 року.
З цього приводу обрали комісію радних на чолі з бургомістром д-ром Р. Шмідтом. Побоювання тернополян, що залізничний двірець (вокзал) може стояти в Білій, виявилися безпідставними, його було запроектовано посеред вул. Агенора (на місці обійстя Чубатих). Нинішні вулиці В. Чорновола і Паркова, розташовані на одній лінії, мали тоді спільну назву — “Агенора графа Голуховского” (в щоденному вжитку — “вул. Агенора”). Таким чином місто втратило прямий зв’язок з “Новим Городом” — міським парком.

 

Джерело: сайт “Най все буде Тернопіль!” з посиланням на книгу Ігоря Дуди “Тернопіль 1540-1944. Історико-краєзнавча хроніка. Частина I” (2010).

Можливо Вам сподобається:

В Українському домі «Перемога» відбувся концерт “на біс” – виступав хор ім. І.Кобилянського (фоторепортаж)

Redaktor Вимкнено

Як міліціонери у Тернополі є найвлучнішими снайперами

Redaktor Вимкнено

У Тернополі обговорять проблеми кібербезпеки

Maryana Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *