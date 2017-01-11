Тернопільським абітурієнтам вчора оголосили “старт”

Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, триватиме на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти www.test.if.ua з 10 січня до 31 січня 2017 року. Про це повідомили в управлінні освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.

«Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Вартість одного пробного тесту для осіб, які проживають у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопісьській, Чернівецькій областях, складе 129 гривень. Цьогоріч пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде проводитися 1 квітня з української мови і літератури, 8 квітня з історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької та французької мов.Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 17 березня 2017 року. Вносити зміни до реєстраційних даних учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 31 березня 2017 року», – повідомила в. о. начальника управління Анна Зварич.

Вона наголосила, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, у яких зазначатиметься час і місце проведення тестувань, будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 28 квітня 2017 року.

«Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 23 травня до 16 червня. Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, іспанської, німецької, французької мов – 25 травня, англійської мови – 29 травня, математики – 31 травня, історії України – 2 червня, російської мови – 6 червня, біології – 8 червня, географії – 12 червня, фізики – 14 червня, хімії – 16 червня», – зазначила Анна Зварич.