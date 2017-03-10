Тернополян будуть штрафувати .. за березовий сік

Всім добре відомо, що з середини березня в Україні розпочинається збір березового соку – одного з цінних та поживних лісових продуктів.

Масово для продажу його заготовляють постійні користувачі лісових угідь (лісгоспи), а також підприємці, які отримують для цього «лісовий квиток». Такий документ дає право для добування соку у строго відведених місцях та з дотриманням встановлених правил заготівлі.

Часто тернополяни, збираючи сік самостійно, для власних потреб, можуть своїми діями спричинити загибель дерева. Зазвичай це стається тому, що люди не дивляться ні на вік дерева, ні на площі, де це можна робити. Як наслідок, в середині берези розпочинаються процеси гниття, грибкові захворювання й дерево втрачає свої якості.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомляє, що заготівля березового соку у межах населеного пункту є порушенням п.4.2 Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах, відповідальність за яке передбачена ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340грн. до 1360грн.

Як зазначалось вище, заготівля березового соку неможлива без отримання спеціального дозволу – так званого «лісового квитка», який передбачений ст.10 ЗУ «Про рослинний світ». За недотримання даних вимог порушників чекатиме покарання згідно ст.70 КУпАП. Збирати березовий сік на об’єктах ПЗФ(природно-заповідного фонду) суворо заборонено! Відповідальність за дане порушення природоохоронного законодавства передбачено ст.91 КУпАП.

З метою недопущення незаконного збору березового соку працівниками екологічної інспекції проводитимуться рейдові перевірки із залученням громадських інспекторів. Однак, якщо саме ви стали свідком такого правопорушення, Інспекція закликає звертатись за тел. “гарячої лінії” 067-37-08-730 або до правоохоронних органів.