Тернополян чекає ще один неприємний сюрприз пов’язаний зі сміттям
Рішення про коригування тарифу на вивезення твердих побутових відходів на основі розрахунків, поданих підприємствами, що надають дану послугу, було прийняте тарифною комісією у понеділок, 27 березня.
Діючий тариф на вивезення твердих побутових відходів був затверджений рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.09.2011 року № 1603 і становив 22,29 грн за .вивезення 1 м. куб. побутових відходів (для населення та бюджетних організацій ). Тариф на вивезення побутових відходів для інших споживачів становив 26,40 грн. Рішенням №264 від 25.03.2015р. було проведено коригування діючого тарифу з коефіцієнтом 1,92. На 01.04.2017р. дане рішення скасовано, натомість до тарифу на вивезення твердих побутових відходів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.09.2011 року № 1603, було застосовано різні коригуючі коефіцієнти для трьох підприємств-перевізників. А саме:
ПП «Екотерн»- коригуючий коефіцієнт 2,34 (тариф для населення становитиме 51,36 грн за м. куб. без ПДВ)
ДП «Альтфатер» – коригуючий коефіцієнт 2,2 (тариф для населення становитиме 48,88 грн за м. куб. без ПДВ)
ПП «КварталЛ» – коригуючий коефіцієнт 2,33 (тариф для населення становитиме 51,92 грн за м. куб. без ПДВ)
Це означає, що в результаті проведення корегування за індивідуальними складовими витрат вартість послуги зросте на 20% для тернополян, яких обслуговує ПП «Екотерн», на 21% – для тих, кого обслуговує «КварталЛ», та на 14% – для тих, кого обслуговує ДП «Альтфатер». Рішення стає чинним з 1 квітня 2017 року.
Перегляд тарифів дасть можливість врегулювання відшкодування витрат підприємсвам за надані послуги із вивезення побутових відходів у відповідності до скоригованої собівартості послуг.
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР