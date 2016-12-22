Тернополян поліція попереджає

Використання піротехнічних засобів під час зимових веселощів стає традицією для більшості українців. Проте патрульна поліція нагадує, що до порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів існують певні вимоги, порушення яких тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 195-6 КУпАП.

Шановні громадяни, пам’ятайте, що піротехнічні вироби підлягають обов’язковому ліцензуванню. До продавців пожежно-небезпечної продукції закон висуває певні вимоги ˗ вони повинні пройти підготовку та мати про це відповідні документи! Крім цього, зберігати та продавати побутову піротехніку дозволяється виключно в спеціально обладнаних для цього приміщеннях. Продавати піротехнічну продукцію дітям заборонено законом!

Управління патрульної поліції Тернополя вітає громадян з наступаючими святами. Святкуйте відповідально та будьте уважними!