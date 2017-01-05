Тернополян попереджають про негоду

Згідно з даними Гідрометцентру, з 5 січня очікується різке погіршення погодних умов – суттєве пониження температури повітря при високій вологості.

З метою забезпечення безперебійного руху та належної роботи спеціалізованої техніки, просимо максимально утриматись від пересування власним транспортом, не паркувати автомобілі вздовж проїжджих частин, на прибудинкових територіях, поблизу будівель та дерев.

Одночасно наголошуємо на важливості дотримання енергозбереження помешкань та місць загального користування в будинках, просимо закривати двері в під’їздах, підвальні приміщення та горища, які акумулюють тепло.